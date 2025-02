“Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti...”. Anche a uno degli imprenditori più conosciuti in Italia, Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, finito nella rete di truffatori professionisti che, spacciandosi per il ministro della Difesa Guido Crosetto e per il suo staff, hanno architettato un gigantesco sistema per spillare centinaia di migliaia di euro a facoltosi vip. E' quanto riporta oggi il quotidiano la Repubblica.