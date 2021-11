Moratti: “Perché mandai via Mancini dall’Inter e chiamai Mourinho”

L'ex presidente nerazzurro Moratti racconta la verità sull'addio di Mancini e l'arrivo di Mourinho in panchina

“In realtà non sarebbe mai andato via se in una serata di sconforto non avesse detto che era arrivato alla fine della sua avventura all’Inter. Da quel momento persi un po’ di fiducia, pensai che lo avrebbe ridetto e chiamai Mourinho”.