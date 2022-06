Ag. Lorenzo Moretti: “Tante proposte, Avellino interessante. Vedremo con l’Inter”

Reduce da una stagione positiva in Serie C con la maglia della Pistoiese, Lorenzo Moretti è ancora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Alessandro D'Amico, procuratore del difensore classe 2002 dell'Inter, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di IrpiniaTV: "È vero, adesso vediamo con l’Inter come portare avanti la cosa. Ha un sacco di estimatori, però naturalmente Avellino è una piazza molto interessante e soprattutto anche accattivante per il processo di crescita che vuole fare questa società. Lorenzo non ha certo paura delle pressioni. Anzi, più ce ne sono e più la gente viene stimolata a far bene, per chi vuole diventare calciatore. Avellino è sicuramente una di quelle piazze che non ti fa passare l’anno tranquillo sia se le cose vanno bene, se le cose non vanno tanto bene".