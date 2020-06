L’ex United Morgan demolisce Sanchez: “E’ inutile: torni come lustrascarpe”

Non usa giri di parole, Willie Morgan, ex calciatore del Manchester United, per parlare di Alexis Sanchez. Ai microfoni di Red News, infatti, l’ex centrocampista ha distrutto così il cileno: “Voglio dire, guardate la condizione di Alexis Sanchez. Lo United ha pagato metà del suo stipendio per far sì che qualcuno lo comprasse. E’ una follia! Spero torni indietro come lustrascarpe. E’ inutile: il suo posto migliore è dove si trova. Non lo voglio indietro. Abbiamo già tanti problemi da affrontare senza che lui torni”.