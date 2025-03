Commozione trasversale dei tifosi sui social per Elio Corno, il giornalista sportivo morto all'eta' dei 78 anni: era un grande tifoso dell'Inter ed e' scomparso proprio il 9 marzo, nel 117mo compleanno della Beneamata. Gia' firma del Giornale e della Gazzetta dello Sport, era assurto a grande popolarita' per le apparizioni in tv a 'Qui studio a voi stadio' di Telelombardia, 'Il Processo del Lunedi'' di Biscardi e nei talk show sportivi lombardi come 'Diretta Stadio' su 7 Gold.