Il Lecce ha deciso di non partire per Bergamo per la partita contro l'Atalanta, inizialmente prevista per stasera ma rinviata

Gianni Pampinella Redattore 25 aprile - 23:56

Il Lecce ha deciso di non partire per Bergamo per la partita contro l'Atalanta, inizialmente prevista per stasera ma rinviata a domenica alle 20:45. Il rinvio è stato deciso dalla Lega dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita, avvenuta mentre la squadra era in ritiro.