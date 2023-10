Mourinho-Inter, un amore che non passerà mai. L’eroe del Triplete sempre capopopolo a San Siro

"Per comodità si pensa che l’amore fra Mou e la gente interista sia sbocciato il primo giorno, con il famoso «Ma io non sono un pirla». Affrettato: non è un pirla lui, ma non lo sono neanche i tifosi nerazzurri, non così facili da conquistare. Quel giorno i futuri innamorati iniziarono semplicemente a piacersi, perché un’empatia come quella che sarebbe stata non si costruisce con una battuta venuta bene. Si alimenta giorno dopo giorno: con i risultati, certo, perché se lo Special non avesse portato l’Inter a vincere quello che vinse in quei due anni, oggi saremmo qui a raccontare un’altra storia. Ma pure con gesti e parole, e Mourinho li azzeccò quasi tutti: prima togliendo dalla superficie dell’orgoglio e dei desideri nerazzurri la polvere che si era sedimentata in passato, e neanche i molti trofei in bacheca l’avevano tolta. E poi andando nel profondo".