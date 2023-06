Serie A, Mourinho-Chiffi: si va verso il patteggiamento con la Procura

Il club giallorosso, deferito a sua volta per responsabilità oggettiva dopo le accuse dell'allenatore nel post partita di Monza-Roma, pagherà una multa per evitare la squalifica

Si va verso il patteggiamento tra Mourinhoe la Procura Federale che lo aveva deferito per le accuse all'arbitro Chiffi dopo la partita tra Monza e Roma. È quanto scrive l'ANSA, sottolineando che per quanto accaduto il 19 maggio scorso anche il club capitolino, deferita per responsabilità oggettiva, va verso il patteggiamento. Pagherebbe così solo una multa e si eviterebbe la squalifica dell'allenatore giallorosso.