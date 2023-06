Inter, vigilia della finale di Champions?

"Non esiste innanzitutto una finale con una differenza così forte per i bookmakers, che per me non c'è. Davanti chi sceglie? Per me partirà con Dzeko, anche se Lukaku sta benissimo. Forse è più un fatto scaramantico, la cosa gli ha portato bene finora e a Lukaku va bene entrare in corsa".