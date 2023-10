Lo ha detto José Mourinho in un'intervista al un programma arabo "elhekayashow" in occasione della partnership tra Roma e Riyad Season

"Sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui. Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente".