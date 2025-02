È finito a reti inviolate il derby di Istanbul. Uno 0-0 che non è stato esente da polemiche. Ad accendere l'ennesima miccia è arrivato José Mourinho, che stavolta ha promosso l'arbitraggio criticando duramente il Galatasaray. "Penso che l'unico motivo per il quale la partita sia stata buona è l'arbitro. Entrambe le squadre hanno combattuto bene. L'arbitro è il responsabile della partita positiva. Il loro obiettivo (di quelli del Galatasaray) era quello di far dare un cartellino giallo al giocatore di 18 anni nei secondi 20 minuti. Sono molto forti in strategie come questa. Se fosse stato un arbitro turco, Yusuf avrebbe preso un cartellino giallo. Nella situazione che ho menzionato, tutti quelli che erano sulla panchina dell'avversario saltavano come scimmie. Se fosse stato un arbitro turco, avrebbe estratto immediatamente il cartellino e io avrei dovuto togliere il giocatore un minuto dopo. La prestazione dell'arbitro è stata di prim'ordine. È stata una partita molto competitiva, forse non una bella partita in termini di calcio, ma c'è stato un buon livello di competizione", ha sottolineato l'allenatore portoghese