In UK a sorpresa: “Mourinho sta per tornare in Premier League: ecco la squadra”

Possibile clamoroso ritorno in Premier League per Josè Mourinho , attualmente alla guida dei turchi del Fenerbahçe: dopo Chelsea (due volte) e Manchester United, il tecnico portoghese è il favorito per la panchina del Nottingham Forest.

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente (Evangelos Marinakis ndr), nei mesi scorsi parlavamo quotidianamente, ma ultimamente non va molto bene - le parole di Nuno Espirito Santo -. Siamo indietro con i programmi e sono preoccupato per la stagione appena cominciata".