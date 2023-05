GdS – Roma non così scarsa come la dipinge Mourinho. “Dybala e Abraham due top in attacco”

"Mourinho si è portato avanti in tempo reale con i suoi “mind games”, i giochi mentali di cui si serve per destabilizzare gli avversari. A Monza-Roma ancora calda, un 1-1 insoddisfacente per i giallorossi. I Friedkin, proprietari del club, avranno preso atto con gioia, ma Mou è maestro nel creare condizioni tali per cui Mourinho è Mourinho e gli altri non sono... Ci siamo intesi. È probabile che l’attacco dell’Inter sia superiore, ma non si può dire che a Mourinho manchino gli attaccanti. Dybala, malconcio, e Abraham sono grandi giocatori", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Casomai c’è da chiedersi perché Belotti non funzioni e perché Solbakken, oggi forse titolare, sembri un imbucato. Se non altro lo Special ha rianimato El Shaarawy, in un tempo ormai lontano attaccante di grandi potenzialità e avviato verso un discreto autunno di carriera. La Roma non è una macchina da gol, delle sei in corsa per tre dei quattro posti Champions è quella che ha segnato di meno (45 gol), ma non è così scarsa come Mou la dipinge nei giorni uggiosi, di risultati mancati", aggiunge Gazzetta.