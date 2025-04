Mourinho, arrivata la squalifica per tre giornate dopo il caso Buruk

Tre giornate di squalifica per José Mourinho dopo aver preso per il naso Okan Buruk nel finale di gara di Fenerbahce-Galatasaray. Il giudice sportivo lo ha squalificato a partire dal 3 aprile e ha sottolineato di averlo fatto per 'aggressione' . L'allenatore avversario era caduto platealmente e l'allenatore portoghese rischiava fino a cinque giornate.

Alla fine ne sono arrivate solo tre, da quanto scrivono in Turchia, perché è stato considerato 'provocatorio' l'atteggiamento di Okan Buruk. Anche il vice di Mourinho, Salvatore Foti è stato squalificato, per quattro gare, per insulti alla fine della stessa partita che il Fenerbahce ha perso due a uno in casa.