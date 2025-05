"Giusto il primo cartellino giallo del match a Calhanoglu al 13’ del primo tempo per un fallo su Perrone. Manca invece l’ammonizione a Carlos Augusto, al 34’, per una trattenuta reiterata a Nico Paz sulla trequarti comasca. Al 45’, dopo il check con il Var Mazzoleni per un fallo di Reina su Taremi lanciato a rete (punta del piede destro su caviglia destra) Massa interviene: cartellino rosso corretto per aver negato una chiara occasione da gol.