Moviola GdS Napoli-Inter: “Rapuano incoerente, Barella non da giallo. Simeone…”

“Incoerente, inizia tollerando e poi eccede: segnali opposti. Esagerato il 1° giallo a Simeone. L’ammonizione a Calhanoglu viene mostrata al 3° fallo sanzionabile. Barella non da giallo”.

“Rapuano sembra arbitrare due partite diverse e lo si capisce quando estrae il giallo a Calhanoglu solo alla terza azione fallosa punibile (l’interista era già sanzionabile al 26’ pt su Lobotka). Dal 42’ del primo tempo, l’arbitro comincia una nuova conduzione: prima concede poi eccede. All’11’ il Napoli chiede rigore su ribattuta - da punizione - di Thuram: ma non c’è alcun aumento del volume del corpo. Corretto annullare il gol al 37’ di Lautaro: Thuram parte in fuorigioco nell’avvio di azione. Ripresa: la prima ammonizione di Simeone (10’ st) è eccessiva, il fallo è figlio dell’uscita da un duello; la seconda arriva da un pestone ad Acerbi ed è catalogato (condivisibile o no) nella casistica delle ammonizioni”.