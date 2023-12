Moviola GdS – Inter, c’è il rigore: braccio largo di Corazza. Ok l’1-1, la palla era in campo

Finisce con la vittoria del Bologna nei tempi supplementari. Durante i 90' l'Inter ha sbagliato un rigore con Lautaro , concesso per un fallo di mano in area di Corazza. Questi gli episodi dubbi della partita analizzati da La Gazzetta dello Sport:

"Dentro l’area, La Penna (e poi il Var Serra) vedono bene: nel primo tempo in diretta quando non c’è nulla nei contrasti Aebischer-Frattesi e (pur se al limite) Corazza-Lautaro; nella ripresa, c’è il braccio largo di Corazza che porta al rigore (poi parato) di Lautaro. Ammonizioni corrette tranne quella eccessiva a Fabbian su Sensi e a Barella che aveva ricevuto fallo. L’1-1 ok: la palla nel colpo di tacco di Zirkzee è in campo".