Moviola Inter-Frosinone, Marelli: “Thuram? Non un grandissimo rigore, ma ci sta. Mkhitaryan…”

Presente negli studi di Dazn, Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola di Inter-Frosinone. Sul rigore assegnato ai nerazzurri, l'ex arbitro dichiara: "Incoccia nella gamba di Monterisi che era a terra, oggettivamente non è un grandissimo rigore, ma nella dinamica di campo questo rigore viene sempre assegnato. Il Var in queste circostanze non interviene mai dato che è una valutazione effettuata in campo dall'arbitro".