Mudingayi: “Inter-Lazio sarà partita tirata. La squadra di Sarri può battere i nerazzurri”

Intervistato da Tag24, Gaby Mudingayi ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter-Lazio che si disputerà venerdì sera a Riad. "A questi livelli bisogna sempre pensare positivo ed essere convinti dei propri mezzi. Non si deve scendere in campo con l’idea di essere sconfitti in partenza, credo che 11 giocatori che vanno in campo debbano avere la mentalità vincente, convinti di poter raggiungere l’obiettivo. La Lazio deve scendere in campo con la convinzione di poter vincere, anche perché è una grande squadra come l’Inter e quindi deve giocarsela con coraggio".