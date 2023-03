Tuttosport su Mulattieri: “L’Inter cerca cash da plusvalenze per far quadrare i conti”

Samuele Mulattieri non si ferma più. L'attaccante classe 2000, protagonista di una grandissima annata con il Frosinone in Serie B, si è confermato anche in Nazionale. Con l'Under 21, infatti, il centravanti di proprietà dell'Inter ha realizzato una doppietta nel giro di 15' tra il 53' e il 67' della sfida vinta dall'Italia di Nicolato contro i pari età della Serbia in amichevole.

Per Mulattieri un'altra prova di sostanza e qualità in una stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista con il Frosinone - 10 gol in 27 partite - sempre più vicino alla promozione in Serie A. Ed è proprio in Serie A che potrebbe giocare Mulattieri l'anno prossimo: "Già a gennaio era finito nei radar di alcuni club della A ma non c’era alcun interesse a interrompere il prestito al Frosinone: Mulattieri è rimasto per riportare i ciociari in A, categoria dove con ogni probabilità giocherà nella prossima stagione: pagando il giusto all’Inter, sempre alla ricerca di cash da plusvalenze per far quadrare i conti: con 5 milioni si può fare l’affare", spiega Tuttosport.