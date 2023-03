Doppietta Mulattieri, Nicolato: “Vede la porta, lo dimostra il curriculum. Deve…”

L'allenatore dell'Under21 italiana, Paolo Nicolato , ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi nell'amichevole contro la Serbia e si è soffermato sulla doppietta messa a segno da Mulattieri . «Una buona prova, ci hanno messo volontà e impegno, ma bisogna fare ovviamente passi in avanti», ha detto.

«Non era facile imprimere il ritmo giusto alla gara contro un avversario che non riusciva ad uscire dalla propria metà campo - ha proseguito l'allenatore degli azzurrini. Sono partite in cui sono gli altri che ti costringono ad abbassarlo, ma noi siamo stati bravi nella gestione della palla», ha aggiunto sulla gara e l'atteggiamento in campo dei suoi uomini.