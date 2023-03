Under21, l’Italia batte in amichevole la Serbia con una doppietta di Mulattieri

L'Under21 di mister Nicolato ha battuto due a zero la Serbia in amichevole. La gara, che si è giocata a Backa Topola, è stata vinta dagli Azzurrini nella ripresa grazie alla doppietta di Samuele Mulattieri. Il calciatore, classe 2000, gioca in prestito al Frosinone ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. Ha segnato al 53′ di testa, per poi raddoppiare al 67′ di destro in spaccata. Esposito, altro giocatore nerazzurro, ha sfiorato il gol del tre a zero su punizione.