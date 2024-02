Ammenda di 4mila euro per l'Inter per il comportamento di alcuni tifosi nel match contro la Roma

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sanzioni per la 24° giornata di Serie A. L'Inter dovrà pagare un'ammenda di 4mila euro "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". 8mila euro al Milan per "cori insultanti nei confronti dell'Arbitro".