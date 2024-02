"La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno e forse ancora di più lo ha lasciato la vittoria prepotente in rimonta dei nerazzurri in casa della Roma", aggiunge il CorSera

"Ora i bianconeri faranno bene a preoccuparsi di difendere il secondo posto dall’assalto del Milan, lontano solo una lunghezza. Una partita storta, senza energia nel primo tempo, senza lucidità nel secondo. La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno e forse ancora di più lo ha lasciato la vittoria prepotente in rimonta dei nerazzurri in casa della Roma. Resta il fatto che al momento di reagire alle difficoltà la Juve si scioglie. L’Udinese, regina dei pareggi e con la panchina di Cioffi traballante, vive la sua notte di gloria. Allo Stadium non vinceva dall’agosto 2015. Tre punti che aiutano i friulani ad allontanarsi dalla zona rossa. Un salto triplo insperato", chiosa il quotidiano.