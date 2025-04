Dopo aver eliminato il Bayern Monaco ai quarti di finale, l'Inter dovrà affrontare il Barcellona in semifinale. Il Mundo Deportivo analizza nei dettagli la squadra di Simone Inzaghi . "La versatilità è il grande pregio del sistema tattico di Inzaghi. E la chiave del suo successo è il suo impegno costante per la stessa idea nel corso degli anni, in particolare da quando ha preso in mano la panchina nerazzurra nel 2021".

"È un 3-5-2 che può essere ultra-difensivo se l'avversario pressa, trasformandosi in un 5-3-2, ma che può anche trasformarsi, quando si tratta di giocare in attacco, normalmente quando è in svantaggio, in una specie di 3-3-4. Non è un progetto originale; Sono tante le squadre che giocano così, sia in campionato che in Europa , ma ciò che rende speciale l'Inter è che i suoi protagonisti principali lo sanno a memoria e ne hanno interiorizzato gli automatismi perché si comportano così da quattro stagioni".