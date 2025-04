Continua l'emergenza infortuni in casa Bayern Monaco: nella sfida di questa sera in Bundesliga contro l'Augusta si è fermato Jamal Musiala

costretto ad uscire a causa di un problema muscolare alla coscia.

Nel post-partita il direttore sportivo Max Eberl ha parlato ai microfoni della Bild in merito allo stop del trequartista classe 2003: "L'infortunio di Musiala non sembra niente di buono. Escludo un recupero per l'Inter? Sì".