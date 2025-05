Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco con un lungo trascorso in Italia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Simone Inzaghi è mio amico, ha fatto grandi cose in questi anni, so come ragiona ed è stato uno degli allenatori migliori in Italia, se non il migliore, negli ultimi tre anni. Gli auguro tutto il meglio a lui.