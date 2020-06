In Argentina – Inter vicina a Musso: ecco quanto è disposta a spendere

Anche in Argentina parlano del possibile arrivo di Musso all’Inter. Il sito Vavel sostiene anche che i nerazzurri sarebbero disposti a pagare attorno ai 26-27 di euro per avere il giocatore. Altre fonti invece sottolineano che per l’estremo difensore dell’Udinese i nerazzurri arriverebbero a stanziare massimo 20 mln, nonostante una clausola sul suo contratto da 35 mln. Registriamo comunque le conferme che arrivano dal suo Paese: il portiere fa spesso parte della rosa di Scaloni, ct dell’Argentina. Se dovesse partire per Milano, spiegano, il club friulano andrebbe su Agustin Rossi, del Boca, per una decina di mln. “I nerazzurri stanno per chiudere, lavorerà alle spalle di Handanovic e quando il portiere slovacco smetterà di giocare, diventerà lui il numero uno”, si legge in un articolo.

(Fonte: vavel.com)