Bortolo Mutti, ospite dell'International Sport Film Festival, ha detto la sua sul campionato di Serie A. Queste le parole dell'ex allenatore di diverse squadre nel massimo campionato italiano: “La mia Atalanta, e lo dico da bergamasco, è una favola da otto anni. Per me si giocherà lo scudetto con Napoli e Inter, sono queste le tre squadre candidate per lottare per il titolo.