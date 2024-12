Le parole del tecnico a TMW Radio: "La Lazio è un'insidia per l'Atalanta. L'abbiamo vista, al di là della partita con l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bortolo Mutti, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La Lazio è un'insidia per l'Atalanta. L'abbiamo vista, al di là della partita con l'Inter. Gioca un grande calcio, ha ottime individualità e in autostima.