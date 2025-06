Bortolo Mutti , ex allenatore, intervenuto a Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina: "Lui e Kean possono anche coesistere, sono due attaccanti molto importanti. Faccio riferimento a Lukaku e Lautaro, erano due centravanti molto "indipendenti", eppure giocarono insieme e risultarono incredibili come coppia.

Sia nei gol ma anche nella disponibilità e sacrificio, non vedo perché Kean e Dzeko non possano esser proposti insieme. E credo che Pioli ci penserà: Kean, con un riferimento così fisico e bravo come Dzeko, potrebbe godere come successo con Lukaku all'Inter".