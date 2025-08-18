Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Bortolo Mutti ha parlato della lotta scudetto e del mercato. “Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Bortolo Mutti ha parlato della lotta scudetto e del mercato
Che mercato si aspetta?—
“Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.
(Tuttomercatoweb.com)
