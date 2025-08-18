FC Inter 1908
Mutti: “Scudetto? Napoli favorito, ma Inter e Milan possono impensierire. Lookman…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Bortolo Mutti ha parlato della lotta scudetto e del mercato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Bortolo Mutti ha parlato della lotta scudetto e del mercato. “Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.

Che mercato si aspetta?

—  

Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.

(Tuttomercatoweb.com)

