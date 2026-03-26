Adrian Mutu si prepara a trascorrere qualche giorno a Milano

Gianni Pampinella Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 11:32)

Adrian Mutu si prepara a trascorrere qualche giorno a Milano. L'ex giocatore si recherà ad Appiano per vedere da vicino come lavorano Cristian Chivu e il suo staff. "Ho parlato con Cristi a gennaio e abbiamo deciso che, dopo che avrà superato questo periodo intenso e si sarà un po’ tranquillizzato, andrò anch’io da lui per una settimana, per qualche giorno agli allenamenti. Voglio vedere come pensa e come lavora".

"Rubiamo un po’ di competenze, impariamo, studiamo. Capisco che sia impegnato essendo un allenatore a questo livello. Probabilmente non dorme molto, ma è una persona aperta. Abbiamo un ottimo rapporto e lo abbiamo sempre avuto, anche se non ci sentiamo ogni giorno", ha dichiarato Mutu a DigiSport.

"Il percorso di Chivu lo vedi una volta su cento allenatori. Ha avuto fortuna, ma è anche un buon allenatore. Non si vede spesso un tecnico passare dalle giovanili direttamente alla prima squadra. Di solito devi costruirti il cammino fino a quel livello. Anche a me piacerebbe arrivare ad allenare al massimo livello come lui, ma non avrei problemi a percorrere tutte le tappe per arrivarci".