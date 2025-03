La crescita esponenziale avvenuta da quando indossa la maglia dell'Inter, non è passato inosservata al ct della nazionale Julian Nagelsmann . Tanto che per la prima volta Yann Bisseck è stato convocato dalla sua nazionale.

"Lo considero un grandissimo talento. Penso che porti molto alla squadra dal punto di vista tecnico. È un giocatore con un percorso interessante e positivo", ha detto Nagelsmann. "Penso che si presenti come un ragazzo molto positivo, con un buon carisma e una personalità allegra. È evidente che ha una grande passione per il calcio e per la nazionale".