Inter-Cagliari, chi per Nainggolan? “No a Cragno e Pavoletti, si torna a parlare di…”

Tornato all’Inter dopo una positiva stagione in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan non è riuscito a convincere Conte a concedergli spazio, e rimane così sulla lista dei partenti. I sardi vorrebbero riportare a casa il centrocampista belga ma, come scrive il Corriere dello Sport, trovare un’intesa rimane tutt’altro che facile:

“In uscita occhio a quello che può succedere con il Cagliari che continua a pensare a Radja, ma è difficile trovare un’intesa sia per il prestito (a causa dell’ingaggio elevato) sia per una cessione del cartellino. Bocciati Cragno e Pavoletti come contropartite, è tornata d’attualità la soluzione Ladinetti, ma ci sarà da faticare per far collimare le valutazioni dei due, impresa risultata impossibile la scorsa estate. Il fatto che ieri Nainggolan su Instagram abbia messo due stories con amici sardi è sembrato un chiaro messaggio sulla sua volontà, a dispetto degli interessamenti per lui di Sassuolo, Fiorentina e Genoa“.