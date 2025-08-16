"Atta, Camara e Miller sono tre giovanissimi centrocampisti che hanno un futuro radioso davanti e che abbiamo avuto la fortuna di ingaggiare, anticipando la concorrenza dei grandi Club: sapranno stupire". Ne è convinto il group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato all'indomani del successo riscosso, anche dalla sua società, per l'impeccabile organizzazione della Supercoppa europea nella città friulana.
Le dichiarazioni idel group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato anche dell'ex Inter Sanchez
Il reparto offensivo non conterà, invece, su Sanchez, che da un mese e mezzo è separato in casa e non si è mai allenato con mister Runjaic, con cui il rapporto è ormai compromesso: "Sul Nino ripeto sempre le stesse cose - ha concluso Nani -. C'è talmente un bel rapporto tra noi che sapremo trovare la migliore soluzione per tutti, per l'Udinese Sanchez non sarà mai un problema".
