FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Udinese, Nani: “Sanchez? Ripeto sempre le stesse cose. C’è talmente un bel rapporto…”

ultimora

Udinese, Nani: “Sanchez? Ripeto sempre le stesse cose. C’è talmente un bel rapporto…”

Udinese, Nani: “Sanchez? Ripeto sempre le stesse cose. C’è talmente un bel rapporto…” - immagine 1
Le dichiarazioni idel group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato anche dell'ex Inter Sanchez
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Udinese, Nani: “Sanchez? Ripeto sempre le stesse cose. C’è talmente un bel rapporto…”- immagine 2
Getty Images

"Atta, Camara e Miller sono tre giovanissimi centrocampisti che hanno un futuro radioso davanti e che abbiamo avuto la fortuna di ingaggiare, anticipando la concorrenza dei grandi Club: sapranno stupire". Ne è convinto il group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato all'indomani del successo riscosso, anche dalla sua società, per l'impeccabile organizzazione della Supercoppa europea nella città friulana.

Udinese, Nani: “Sanchez? Ripeto sempre le stesse cose. C’è talmente un bel rapporto…”- immagine 3
Getty Images

Il reparto offensivo non conterà, invece, su Sanchez, che da un mese e mezzo è separato in casa e non si è mai allenato con mister Runjaic, con cui il rapporto è ormai compromesso: "Sul Nino ripeto sempre le stesse cose - ha concluso Nani -. C'è talmente un bel rapporto tra noi che sapremo trovare la migliore soluzione per tutti, per l'Udinese Sanchez non sarà mai un problema".

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA