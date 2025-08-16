"Atta, Camara e Miller sono tre giovanissimi centrocampisti che hanno un futuro radioso davanti e che abbiamo avuto la fortuna di ingaggiare, anticipando la concorrenza dei grandi Club: sapranno stupire". Ne è convinto il group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato all'indomani del successo riscosso, anche dalla sua società, per l'impeccabile organizzazione della Supercoppa europea nella città friulana.