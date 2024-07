Il Napoli è l’anti-Inter? Conte scaccia le pressioni e mette le cose in chiaro

"Conte conquista a distanza anche l’ex dissidente Kvaratshkelia che fino a ieri voleva andar via, oggi mette il suo like ai post social del Napoli con la foto di Antonio. A volte basta la chiarezza per cambiare il destino («devi morire qui con me» ha detto al georgiano in una delle ultime telefonate); quasi certamente non cambierà quello di Osimhen, che andrà via ma «finché è qui lavora duro con noi».