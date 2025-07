La formazione azzurra cade nella prima amichevole pre-campionato contro l'Arezzo, nel ritiro di Dimaro in Trentino

Il Napoli di Antonio Conte apre il suo precampionato con una sconfitta per 2-0 contro l’Arezzo.

La partita, disputata dopo i primi giorni di ritiro a Dimaro, vede gli azzurri andare sotto nel primo tempo a causa di un rigore trasformato da Pattarello, assegnato per un fallo commesso dal nuovo acquisto Noa Lang proprio sullo stesso Pattarello.

Nel secondo tempo, il Napoli cambia quasi interamente formazione, lasciando in campo solo Anguissa fino al 68’, quando viene sostituito da Vergara. Kevin De Bruyne in campo solo la prima frazione di gioco, come la maggior parte dei titolari.