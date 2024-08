Prima vittoria del Napoli che batte al Maradona il Bologna per 3-0: decisiva l'ottima prestazione di Kvaratskhelia che prima regala l'assist per Di Lorenzo nel secondo minuto di recupero del primo tempo e poi firma il raddoppio ad un quarto d'ora dalla fine. A tempo scaduto arriva il gol di Simeone su assist del neo acquisto Neres. Primi tre punti per il Napoli, prima sconfitta per il Bologna che resta ferma a quota 1.