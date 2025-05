Ma non riceverà il premio scudetto perché quando a gennaio è stato ceduto al Psg dove ha quasi decuplicato i suoi guadagni arrivando a ottenere un ingaggio annuo di 8 milioni all'anno più 2 di bonus, si è impegnato con il club del presidente Aurelio De Laurentiis a non aver più nulla da pretendere. Kvaratskhelia non riceverà neppure la medaglia di campione d'Italia dalla lega calcio di A, così come Caprile (4 presenze con il Napoli in questa stagione, da gennaio al Cagliari) perché secondo il regolamento della lega stessa non essendo presente in rosa il giorno della conquista dello scudetto, non ha diritto a riceverla.