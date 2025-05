Sorride anche il conto in banca di Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Come svelato da Repubblica, “in questa stagione, infatti, sono scattati due premi che erano stati inseriti nel contratto triennale firmato la scorsa estate. E che hanno fatto lievitare l’ingaggio di questo primo campionato sulla panchina azzurra fino a 9,5 milioni di euro.

Partiamo dalla base: nell’accordo preso con il presidente Aurelio De Laurentiis, per ognuno dei tre anni Conte guadagna 6,5 netti a stagione. A questi si sono aggiunti due bonus: 2 milioni legati alla qualificazione alla prossima Champions, conquistata con largo anticipo, e un milione per la vittoria dello scudetto. Per un totale, come detto, di 9,5”, si legge.