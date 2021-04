L’ex Napoli Crippa: “Gli azzurri erano da scudetto. Lo vincerà l’Inter perché…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della classifica di Serie A e degli obiettivi delle big

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Crippa. L'ex calciatore del Napoli ha parlato dei verdetti ancora tutti da chiarire nel campionato di Serie A: "Spero che il Napoli riesca a raggiungere la Champions. Guardando il campionato e, soprattutto, il posto in classifica occupato dal Milan, credo che gli azzurri avrebbero potuto ambire a qualcosa di più in questa stagione, perché sono convinto che la rosa a disposizione di Gattuso sia superiore a quella di Pioli. I rossoneri erano al comando della classifica fino a qualche settimana fa. Anche la Juventus non è più la stessa e, forse, il Napoli avrebbe potuto ambire anche allo Scudetto. Non è il momento dei rimpianti, bisogna terminare bene la stagione e centrare l’obiettivo primario, la Champions. Per quest’ultima ci sono tre posti per quattro squadre: Milan, Juve, Atalanta e Napoli. La Roma sta disputando un buon campionato, ma alla fine peseranno gli scontri diretti in cui ha quasi sempre fatto male. Lo Scudetto, ovviamente, lo vincerà l’Inter. Ha dimostrato di essere la squadra più forte, ma ha anche tratto vantaggio dall’uscita dalle coppe.