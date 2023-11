Si ferma Mathías Olivera in casa Napoli. Il terzino si è infortunato contro l'Atalanta ed è stato costretto ad uscire in barella. Si teme un infortunio serio, lo stop è al ginocchio. Al momento del cambio era molto, molto dolorante. Ora farà gli esami il prima possibile, il Napoli è in apprensione. Emergenza totale a sinistra in vista dell'Inter, Juan Jesus deve fare il terzino perché anche Mario Rui è infortunato.