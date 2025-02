Napoli-Inter, cosa dicono i precedenti: dolci ricordi per quattro nerazzurri

Sono diversi i giocatori dell'Inter che nei precedenti contro i campani hanno messo il loro nome sul tabellino dei marcatori. Hakan Çalhanoglu ha segnato in due delle ultime tre sfide contro il Napoli in Serie A: nel match di andata con un capolavoro dalla distanza e nella gara del Maradona dello scorso campionato. Dolci ricordi anche per Nicolò Barella che ha preso parte a quattro reti contro gli azzurri in campionato, segnando un gol e servendo tre passaggi vincenti. Infine, sono stati decisivi contro il Napoli anche Stefan de Vrij, autore di due gol e Federico Dimarco che è stato coinvolto in tre reti, con un gol e due assist.