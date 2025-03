"Napoli e Inter sono arrivate al confronto diretto in condizioni precarie. Conte aveva tanti assenti importanti: Anguissa, Neres e... Kvaratskhelia, che non è mai stato sostituito in modo adeguato. A Inzaghi mancava un solo titolare, Sommer, ma ha avuto la sventura che si siano infortunati tutti gli esterni di riserva (Carlos Augusto, Darmian, il nuovo arrivato Zalewski). Per una squadra che spreme i giocatori di fascia questo è un bel problema. Non il principale, però. Il guaio numero uno, per Simone, è la pessima forma di troppi calciatori decisivi: Calhanoglu e Thuram non si sono mai davvero ripresi dagli infortuni, anche Mkhitaryan non è quello della scorsa stagione, Lautaro è stranamente discontinuo".