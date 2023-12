Napoli-Inter, emersa la verità: gli azzurri ci credono per un’ora, poi…

Da uno scudetto all’altro, in 90': e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via, l’Inter se ne torna in testa

Grande risposta dell'Inter ieri sera al Maradona: la squadra di Simone Inzaghi strapazza il Napoli campione d'Italia e si riprende la vetta della classifica. Scrive il Corriere dello Sport: "Da uno scudetto all’altro, in 90': e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via, l’Inter se ne torna in testa, ci pensa, e lascia che la Storia resti un affare privato a due con la Juventus, aspettando magari di capire dove possa arrivare il Milan. È la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’: il Napoli (di Spalletti) non c’è più, era già stato annullato da Garcia, e Mazzarri, tornato nel “suo” stadio dopo dieci anni e mezzo, ci ha provato.