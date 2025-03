Le riflessioni tra la notte e l'alba sul golfo di Napoli non hanno portato a stravolgimenti di pensiero. Simone Inzaghi, secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, è pronto a confermare le ipotesi di vigilia: al Maradona in campo dal 1' in difesa ci sarà Yann Bisseck, con Acerbi e Bastoni a completare il terzetto davanti a Josep Martinez. Il tedesco ha vinto il ballottaggio con Pavard, tenuto in panchina perché potrebbe risultare importante a gara in coso anche da quinto di centrocampo, considerando l'indisponibilità di Darmian.