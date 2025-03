L'ex calciatore del Napoli Giovanni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell'andamento della squadra di Antonio Conte e del duello anche fuori dal campo per lo scudetto: "Arriveranno 4-5 nuovi innesti in tutti e tre i reparti. Il 4-3-3 ha permesso al Napoli di conseguire tanti risultati importanti ma non è detto che quel modulo garantisca a Conte di riacciuffare la vetta. Bisogna capire Conte che modulo sceglierà per la prossima stagione. Le voci sul futuro di Conte alla Juve o altrove le trovo un modo per destabilizzare l'ambiente Napoli, con la squadra che si propone di dar fastidio all'Inter.