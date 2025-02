Napoli tra Inter e infermeria: out Anguissa, torna Olivera. Conte vuole…

Torna Olivera e si fa male Anguissa: gli infortuni muscolari mettono i bastoni tra le ruote a quel Napoli perfetto costruito da Antonio Conte, in testa per 17 giornate su 26 giocate, ma poi crollato con gli incidenti, in ordine, di Buongiorno, Neres e Olivera. Gli ultimi due hanno di fatto smontato la fascia sinistra e ora c'è il ko di uno dei tre pilastri del centrocampo, con Lobotka e McTominay. Insomma, fatica e sfortuna si fanno sentire, ma il tecnico guarda avanti e invita la squadra a fare lo stesso. Non c'è dubbio però che per Conte è tutta in salita la strada verso il match decisivo contro l'Inter al 'Maradona', con il pensiero fisso di come ricostruire un centrocampo che funzioni davvero.