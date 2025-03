L'Inter, a Napoli, ha vissuto un momento di grande confusione tattica. Nel momento dell'infortunio di Dimarco, la squadra di Inzaghi è prima passata a quattro in difesa, per poi tornare a cinque con Dumfries esterno a sinistra. Ma in mezzo ci sono stati momenti di grande elettricità, con Mkhitaryan che ha cercato di calmare Inzaghi.

Il racconto nella clip di Dazn da bordocampo: "Inzaghi dopo essersi confrontato col suo staff fa segnare 4-4-2, però il messaggio non arriva subito. Infatti Inzaghi è costretto a ripeterlo più di una volta, parlando anche animatamente appunto con Mario Cecchi, il suo tattico sostanzialmente. Qui ancora 4-4-2, guardate la reazione di Mkhitaryan quando Inzaghi, per l'ennesima volta, dice il 4-4-2. "Si si ok, calma adesso ci mettiamo", dice l'armeno. Però, dietro ancora una volta, il messaggio non è chiaro. Lui vuole fare un 4-4-2 e Dumfries non capisce se deve stare a sinistra o se deve stare a destra. Questo è appunto intorno al cinquantesimo, poi passano sette minuti. Cinquantasettesimo fa 5-3-2, ha capito che la squadra non aveva digerito bene il cambio a 4 e quindi dice '5-3-2', ma non è ancora finita. Qui siamo al settantesimo, entra in campo: guardate quanto è in campo!